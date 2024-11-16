Рогов: ВС РФ продвинулись восточнее Урожайного и севернее Работино

Представитель Общественной палаты РФ и координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации отбросили Вооруженные силы Украины восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы и продвинулись в районе Работино.