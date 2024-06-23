Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Склады с оружием взрываются по всему миру: Украину оставляют без боеприпасов?

Склады с оружием взрываются по всему миру: Украину оставляют без боеприпасов?

В Европе то и дело взрываются склады с боеприпасами, которые предназначались для Украины. Диверсии это или случайность? После инцидентов в Польше и Чехии вопросов возникает всё больше, о цепочке событий напомнил военкор.

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