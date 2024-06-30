Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Сима Хостелиди

Остаюсь при своем мнении- Быстрыкин ПРАВ. И еще скажу* во первых ни всех депутатов выбирал народ, во вторых они за него (народ) не беспокоятся, а только увеличивают себе зарплату, ибо "перетрудились""