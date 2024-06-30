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Спички - не игрушка

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Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

После пассажа главного следователя страны, спикер Госдумы Вячеславы Володин написал в своём телеграмм-канале, что Быстрыкин далеко не прав, а депутаты Госдумы избираются народом и привёл в пример несколько важных законов, принятых в эти месяцы и направленных на социальную, экономическую поддержку пожилых людей, пенсионеров.

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Комментарии
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Сима Хостелиди
Остаюсь при своем мнении- Быстрыкин  ПРАВ. И еще скажу* во первых ни всех депутатов выбирал народ, во вторых они за него (народ) не беспокоятся, а только увеличивают себе зарплату, ибо &quot;перетрудились&quot;&quot;
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