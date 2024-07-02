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Financial Times: Орбан проведет встречу с Зеленским в Киеве

Financial Times: Орбан проведет встречу с Зеленским в Киеве

Global Look Press/Meng Dingbo/XinHua Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, прилетит в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила британская Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

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