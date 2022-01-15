БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Стратегические вооружения новых классов для ВМФ России

Стратегические вооружения новых классов для ВМФ России

Носитель аппарата "Посейдон" в демонстрационном ролике. Эту роль вскоре возьмут на себя "Белгород" и "Хабаровск" В настоящее время в рамках общего развития стратегических ядерных сил ведется разработка целого ряда новых проектов разного рода.

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