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Ванилин из пластика: каким он будет

Ванилин из пластика: каким он будет

Сегодня мы живем в том мире, где пользу научились извлекать буквально из всего. Все от по-настоящему полезной вещи до мусора обещают переработать так, чтобы предмет переходил из одного состояния в другое и по-прежнему оставался в пользовании.

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