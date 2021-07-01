Ванилин из пластика: каким он будет

Сегодня мы живем в том мире, где пользу научились извлекать буквально из всего. Все от по-настоящему полезной вещи до мусора обещают переработать так, чтобы предмет переходил из одного состояния в другое и по-прежнему оставался в пользовании.
Сегодня мы живем в том мире, где пользу научились извлекать буквально из всего. Все от по-настоящему полезной вещи до мусора обещают переработать так, чтобы предмет переходил из одного состояния в другое и по-прежнему оставался в пользовании.
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