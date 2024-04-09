Какое наказание получит Фахриддин, за нападение на соседа Сергея. Ну и немного о диаспорах

# Чернильница Друзья, сегодня для вас очередная любопытная история от Русской общины, даже две! Я сам живу в довольно старенькой девятиэтажке и уже много-много лет делю тамбур ещё с тремя квартирами и знаете.
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