Американская разведка усомнилась в угрозах Кремля

Решение США разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов по территории России не повысило риск ядерной эскалации, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина.
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