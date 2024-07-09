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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дидье Дешам: «У Мбаппе была травма, Гризманн не играл на лучшем уровне. Франция была недостаточно эффективна в атаке. Попаданий в створ нам не хватало, но мы дошли до полуфинала»

Дидье Дешам: «У Мбаппе была травма, Гризманн не играл на лучшем уровне. Франция была недостаточно эффективна в атаке. Попаданий в створ нам не хватало, но мы дошли до полуфинала»

– Невозможно выиграть Евро, когда два ваших сильнейших игрока не на топ-уровне. Что случилось с Мбаппе и Гризманном? – Не буду перекладывать на них ответственность.

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