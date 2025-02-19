Американцы распакуют золотую кубышку: Готовится финансовый "Армагеддон" – мир вздрогнет, валюты "посыплются"

Коллаж Царьграда Политика Андрей Ревнивцев На фоне продолжающего расти стремительными темпами госдолга США и, одновременно, рекордного роста стоимости золота Дональд Трамп решил провести аудит крупнейшего золотохранилища США неподалёку от военной базы Форт-Нокс в Кентукки.
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