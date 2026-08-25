НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Премьер ДНР сообщил о критической ситуации с электричеством из-за атак ВСУ

Премьер ДНР сообщил о критической ситуации с электричеством из-за атак ВСУ

Председатель правительства ДНР Андрей Чертков записал видеообращение к жителям республики, в котором предупредил о сохраняющейся крайне тяжёлой ситуации в энергосистеме региона из-за постоянных ударов украинских вооружённых формирований по объектам инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии