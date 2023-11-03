Более 100 многоборцев принимают участие в Кубке Казахстана по полиатлону в Караганде

В легкоатлетическом манеже имени К. Нуржанова в Караганде стартовал Кубок Республики Казахстан по полиатлону (летнему Президентскому многоборью в закрытых помещениях), сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии