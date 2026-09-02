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Звездные разводы 2026 года: кто поставил точку в отношениях и какие тайны всплыли после расставания

Звездные разводы 2026 года: кто поставил точку в отношениях и какие тайны всплыли после расставания

2026 год уже успел изменить личную жизнь сразу нескольких известных российских звезд. Причем некоторые истории завершились тихо и почти без комментариев, а другие превратились в судебные разбирательства, где на кону оказались недвижимость, деньги и отношения с детьми.

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