Байдена подловили на общении с духами умерших

81-летний президент США, собирающийся идти на второй срок, вновь шокировал мир своими откровениями.Действующий президент США Джо Байден, страдающий старческой деменцией, заявил, что не так давно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии