Байдена подловили на общении с духами умерших

81-летний президент США, собирающийся идти на второй срок, вновь шокировал мир своими откровениями.Действующий президент США Джо Байден, страдающий старческой деменцией, заявил, что не так давно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.