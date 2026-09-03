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The Eurasia Daily news agency

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Putin: How to prevent attacks on refineries? There is only one answer

Putin: How to prevent attacks on refineries? There is only one answer

To prevent attacks on Russian refineries, it is necessary to strengthen the air defense system. There is another option — to strike back, "so that it would be unwise to harm us.

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