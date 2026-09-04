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ИА Регнум

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Россиянка Мишарина выиграла золото юниорского ЧМ по плаванию на открытой воде

Российская спортсменка Ксения Мишарина завоевала золотую медаль в плавании на открытой воде на юниорском чемпионате мира, который проходит в Аргентине.

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