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Атака БПЛА на Новороссийск: что происходит в городе после ночного налета

Атака БПЛА на Новороссийск: что происходит в городе после ночного налета

В то время как наши войска бьют по военным объектам, ВСУ атакуют жилые кварталы. В Новороссийске в результате массированного ночного налета погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

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