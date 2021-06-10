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"Эвертон" после провальных переговоров с Нуну рассматривает вариант с назначением Бенитеса

"Эвертон" после провальных переговоров с Нуну рассматривает вариант с назначением Бенитеса

shutterstock.comПо данным источника, руководство «ирисок» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера 61-летнего испанского специалиста после провальных переговоров с Нуну Эшпириту Санту, который ранее возглавлял «Вулверхэмптон».

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