В Курской области остаются разоренные группы украинских сил

В районе населенного пункта Теткино Курской области все еще фиксируется присутствие разрозненных групп украинских военных, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
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