Родина подождёт. Усиление массовых облав на Украине — просто бизнес

Прошедшие выходные прошли на Украине под знаком новых масштабных облав военкомов на мужчин. Но если к силовой мобилизации на улицах, блок-постах и в общественном транспорте все уже давно привыкли, то на этот раз представители ТЦК и полиции ловили людей в ресторанах, ночных и спортивных клубах, торговых центрах, на курортах, и даже на концертах.