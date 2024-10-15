ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    дурдом на выезде....Бросившая ребёнка...
  • Валерий Вавилов
    А почему не может? Поменять ее на познера, на пидораса бедросовича (вместе с перьями), на лолитку- у нас охринненый о...Арестованная за ф...
  • Игорь
    Ядерный тупик Бай...

Родина подождёт. Усиление массовых облав на Украине — просто бизнес

Родина подождёт. Усиление массовых облав на Украине — просто бизнес

Прошедшие выходные прошли на Украине под знаком новых масштабных облав военкомов на мужчин. Но если к силовой мобилизации на улицах, блок-постах и в общественном транспорте все уже давно привыкли, то на этот раз представители ТЦК и полиции ловили людей в ресторанах, ночных и спортивных клубах, торговых центрах, на курортах, и даже на концертах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх