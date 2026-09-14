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Газета.ру

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Директор ЗАЭС Черничук: власти Киева сорвали визит главы МАГАТЭ на АЭС в августе

Директор ЗАЭС Черничук: власти Киева сорвали визит главы МАГАТЭ на АЭС в августе

Украинские власти сорвали запланированный на 20–21 августа визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, поскольку опасаются огласки информации об атаках на станцию и город.

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