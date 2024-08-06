«Остановить любой ценой»: сенатор Джабаров заговорил о начале ядерной войны

Вчера 546 прочитали Прижатый к стенке Нетаньяху может нажать красную кнопку У Израиля и Ирана после убийства Тель-Авивом политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране наступил опасный этап «игры в гляделки» с риском перерастания в ядерную войну.
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