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Царьград

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Qazaq Air приостанавливает рейсы Астана-Екатеринбург для безопасности всех

Qazaq Air приостанавливает рейсы Астана-Екатеринбург для безопасности всех

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о временной приостановке рейсов между Астаной и Екатеринбургом с 28 декабря по 27 января 2025 года в целях обеспечения безопасности.

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