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Служебные коты

Служебные коты

Оказывается, служебными могут быть не только собаки. Коты, которых все привыкли воспринимать либо как бездельников и сибаритов, либо как бравых крысоловов, тоже могут выполнять достаточно сложную работу и занимать ответственными должности.

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