На острове Беринга установили стелу «Командоры»

Стелу «Командоры» установили на обзорной площадке в селе Никольское — единственном населённом пункте острова Беринга Алеутского района Камчатского края, 20 октября сообщает сетевое издание «Информационное агентство „Кам 24“.
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