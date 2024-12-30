Украине придётся отказаться от части территорий, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. «Реальность показывает, что Украине придется отказаться от части своей территории», — цитирует министра местный телеканал ТА3.
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