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Украине придётся отказаться от части территорий, — министр обороны Словакии

Украине придётся отказаться от части территорий, — министр обороны Словакии

Украине придётся отказаться от части территорий, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. «Реальность показывает, что Украине придется отказаться от части своей территории», — цитирует министра местный телеканал ТА3.

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