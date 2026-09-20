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Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года

Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года

Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. На парламентских выборах пять лет назад явка составила 51,72%, сейчас она превысила 52%.

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