Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. На парламентских выборах пять лет назад явка составила 51,72%, сейчас она превысила 52%.
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