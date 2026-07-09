В Подмосковье за неделю отремонтировали десять дорожных ограждений

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных автодорогах в одиннадцати округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
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