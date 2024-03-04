Тренер Тутберидзе о таланте Валиевой: это кем-то сверху дано, особенная

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK заявила об уникальном таланте своей ученицы, фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
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