Ночь искусств в Молодёжном театре

3 и 4 ноября вся страна погрузится в мир искусства. «Ночь искусств» — это всероссийская культурно-образовательная акция, которая позволит посетить музеи, театры, библиотеки, приобщиться к культуре и открыть для себя новые горизонты абсолютно бесплатно.