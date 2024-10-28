Ночь искусств в Молодёжном театре

3 и 4 ноября вся страна погрузится в мир искусства. «Ночь искусств» — это всероссийская культурно-образовательная акция, которая позволит посетить музеи, театры, библиотеки, приобщиться к культуре и открыть для себя новые горизонты абсолютно бесплатно.
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