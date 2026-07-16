Волынь, Житомир и Ровно войдут в буферную зону? Киев не оставляет нам выбора

ЮВ

Юрий Воробьев

Хватит врать!!! Какая буферная зона при дальности полетов беспилотников более 2000 км? Только полная и безоговорочная капитуляция и полный контроль над правительством новой Украины. и обязательное УНИЧТОЖЕНИЕ всех русофобов, возможно и в других странах. Пора снять эти тупые розовые очки, которые нам одевает Трамп. Разведчик, проснись...