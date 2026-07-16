Военные эксперты говорят о создании буферной зоны между Россией и Украиной. Что подразумевает этот термин, каков сам принцип формирования БЗ, какова может быть ее глубина? Мы спросили об этом ветерана трех военных кампаний Игоря Мальцева.
Волынь, Житомир и Ровно войдут в буферную зону? Киев не оставляет нам выбора
Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Хватит врать!!! Какая буферная зона при дальности полетов беспилотников более 2000 км? Только полная и безоговорочная капитуляция и полный контроль над правительством новой Украины. и обязательное УНИЧТОЖЕНИЕ всех русофобов, возможно и в других странах. Пора снять эти тупые розовые очки, которые нам одевает Трамп. Разведчик, проснись...
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Буферная зона (безвозвратная для Украины) ДОЛЖНА БЫТЬ ПО ЖИТОМИРСКУЮ И ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. В том числе туда должны входить города Одесса, Николаев, Киев, Харьков, Полтава, Чернигов.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
ПРАВИЛЬНО!! Но для начала нужна буферная зона. БРАТЬ НУЖНО!!
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1 м.
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