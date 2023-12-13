Стоимость такси в морозы и дожди предложили ограничить

Депутат ГД отметил, что непогода провоцирует подорожание такси до шокирующей стоимости Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость такси во время неблагоприятных и экстремальных погодных условий, пишет RT.
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