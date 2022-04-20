Движение ограничено: на очередном мосту в Приморье образовался провал в асфальте

Частичное обрушение моста через реку Суходол произошло в Шкотовском районе накануне, 19 апреля, закрыта одна полоса, движение для большегрузов ограничено, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Большекаменской межрайонной прокуратуры.