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Движение ограничено: на очередном мосту в Приморье образовался провал в асфальте

Движение ограничено: на очередном мосту в Приморье образовался провал в асфальте

Частичное обрушение моста через реку Суходол произошло в Шкотовском районе накануне, 19 апреля, закрыта одна полоса, движение для большегрузов ограничено, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Большекаменской межрайонной прокуратуры.

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