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Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца

Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет "простого" и, видимо, исторически привычного — чтобы немцы перестали лениться и больше работали на войну.

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