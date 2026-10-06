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На Украине начинается война двух «партий мира». Гончаренко против Новинского

На Украине начинается война двух «партий мира». Гончаренко против Новинского

Партия «Европейская солидарность» одного признанного в России экстремистом и террористом — Петра Порошенко — изгнала из своих рядов другого террориста и экстремиста Алексея Гончаренко.

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