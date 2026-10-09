Zero Hedge
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Zero Hedge

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Watch: Influencer Fights "Terminator" Robot In Wild Cage Match

Watch: Influencer Fights "Terminator" Robot In Wild Cage Match

Watch: Influencer Fights "Terminator" Robot In Wild Cage Match A social media influencer stepped into the ring against a real-life "Terminator" robot in a bizarre showdown that offered a startling glimpse into the rapidly advancing world of humanoid robotics.

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