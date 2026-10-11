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Царьград

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Пенсионер из Приволжья выращивал наркотики в лесу для себя

Пенсионер из Приволжья выращивал наркотики в лесу для себя

Полиция обнаружила у 63-летнего жителя Приволжского района пакеты с высушенной растительной массой, которую он заготавливал для собственного употребления, выращивая наркосодержащие растения в лесополосе.

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