Оперштаб Кубани опроверг сообщения о пожаре на Афипском НПЗ после атаки дронов ВСУ

Оперштаб Кубани опроверг сообщения о пожаре на Афипском НПЗ после атаки дронов ВСУОперативный штаб Кубани опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о пожаре на Афипском НПЗ после попадания дронов ВСУ минувшей ночью.
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