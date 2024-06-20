Оперштаб Кубани опроверг сообщения о пожаре на Афипском НПЗ после атаки дронов ВСУ

Оперштаб Кубани опроверг сообщения о пожаре на Афипском НПЗ после атаки дронов ВСУОперативный штаб Кубани опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о пожаре на Афипском НПЗ после попадания дронов ВСУ минувшей ночью.