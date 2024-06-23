Василиса Володина прогнозирует: вторая половина 2024 года принесет удачу и благоприятные изменения четырем знакам зодиака Ольга ВайленкоИзвестный астролог Василиса Володина, которую многие помнят как ведущую программы «Давай поженимся», поделилась своим прогнозом на вторую половину 2024 года.
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