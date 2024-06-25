В ночь с 24 на 25 июня в работах по уборке города были задействованы 15 единиц спецтехники

В ночь с 24 на 25 июня в работах по уборке города были задействованы 15 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, два прицепных пылеуборочных агрегата «Чистодор» и два трактора.