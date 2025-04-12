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Особенности празднования Пасхи в приграничной Белгородской области: обстоятельства вынуждают принять жесткие меры

Особенности празднования Пасхи в приграничной Белгородской области: обстоятельства вынуждают принять жесткие меры

Особенности празднования Пасхи в приграничной Белгородской области: обстоятельства вынуждают принять жесткие меры Ольга БезродняяВ приграничных районах Белгородской области, таких как Грайворонский округ, условия для празднования Пасхи остаются сложными из-за напряжённой обстановки, поэтому определи меры для безопасности.

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