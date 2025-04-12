Особенности празднования Пасхи в приграничной Белгородской области: обстоятельства вынуждают принять жесткие меры Ольга БезродняяВ приграничных районах Белгородской области, таких как Грайворонский округ, условия для празднования Пасхи остаются сложными из-за напряжённой обстановки, поэтому определи меры для безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ударили по резиденции Зеленского»: Терпение России лопнуло, комбинированный удар по Киеву обострил СВО
- Украинская военка в руинах после ночного шквала ударов ВС РФ, что-то жуткое разорвало самолеты и паровозы ВСУ
- «Герани» взорвали тайную базу «мушкетеров» из Парижа: Карта специальной военной операции на Украине на 10 апреля 2025 года и анализ событий в мире
Свежие комментарии