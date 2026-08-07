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Есть ли перспективы у «ядерной сделки» США и Саудовской Аравии?

Есть ли перспективы у «ядерной сделки» США и Саудовской Аравии?

Во второй половине июля 2026 г. министры энергетики США и Саудовской Аравии подписали в Вашингтоне соглашение о совместном развитии ядерной отрасли королевства.

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