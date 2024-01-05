Какими рецептами делились Дюма, Одоевский, Гюго и другие знаменитые писатели в своих кулинарных книг

Было бы ошибкой недооценивать поваренные книги – о важности кулинарии говорит тот факт, что во Франции первый сборник рецептов был выпущен сразу после изобретения книгопечатания, совсем немного уступив Библии и другим священным текстам.
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