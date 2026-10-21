⚡️Шестерых крымчан приговорили к длительным срокам за участие в террористической организации Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными шестерых жителей Крыма, входивших в местную ячейку запрещённой в России международной террористической организации.
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