За погибшим в "Алых парусах" Саркисяном могли следить через мобильный телефон

Устройство так пострадало, что получить из него информацию невозможноЗа погибшим 3 февраля при взрыве в московском элитном жилом комплексе "Алые паруса" Армене Саркисяне могли следить через его мобильный телефон.
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