Воробьев: 10 января подпишем дорожную карту по передаче котельной в Климовске

РИАМО - 8 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже достигнута договоренность о передаче котельной в Климовске, где произошла авария, для дальнейшей эксплуатации в муниципалитет.
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