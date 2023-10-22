Айза опубликовала загадочное свадебное фото сразу после развода Гуфа с Королевой

Айза-Лилуна Ай неоднозначно отреагировала на развод ее бывшего мужа рэпера Гуфа с Юлией Королевой. На следующий день после «долгожданного» расторжения брака в своей социальной сети она опубликовала загадочное свадебное фото с не менее интригующей подписью.
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