Айза опубликовала загадочное свадебное фото сразу после развода Гуфа с Королевой

Айза-Лилуна Ай неоднозначно отреагировала на развод ее бывшего мужа рэпера Гуфа с Юлией Королевой. На следующий день после «долгожданного» расторжения брака в своей социальной сети она опубликовала загадочное свадебное фото с не менее интригующей подписью.