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МИД РФ: решение ФРГ выдворять россиян с мероприятий Дня Победы –аморально

Решение властей Германии о «выдворении» представителей РФ с мероприятий, посвященных 80-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками, является недопустимым и аморальным, заявил посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин.

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Комментарии
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Eduard
Это преступно по-сути!
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