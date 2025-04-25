МИД РФ: решение ФРГ выдворять россиян с мероприятий Дня Победы –аморально

Решение властей Германии о «выдворении» представителей РФ с мероприятий, посвященных 80-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками, является недопустимым и аморальным, заявил посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин.
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