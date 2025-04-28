Опасная холера «летит» в Россию вместе с туристами: профессор рассказал о двух случаях, отдыхавших в Индии, риски заражения велики Ольга БезродняяНедавние случаи холеры среди русских туристов, вернувшихся из Индии, вызывают серьёзное беспокойство.