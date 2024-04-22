У Запада не появилось новых идей о том, как победить РФ

В палате представителей Конгресса США проголосовали на предоставление нового пакета помощи Украине. Однако, по мнению аналитика и публициста Сергея Полетаева, это не означает появления новых оформленных идей о том, как победить ВС РФ на поле боя.
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